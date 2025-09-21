Bryan Cristante è intervenuto al termine di Lazio-Roma ai microfoni di DAZN, deciso da un gol di Pellegrini. Le sue parole su Gasperini e il numero 7:
Quanto sei contento per Lorenzo Pellegrini?
“Sì sì assolutamente, molto contento nonostante tutte le situazioni di questa estate. Qui stiamo tutti bene e contenti”.
Come hai ritrovato il mister rispetto a quando stavi all’Atalanta?
“Dobbiamo seguirlo, è sempre molto propositivo, bisogna credere nelle sue idee così da poterci togliere tante soddisfazioni”.
Cosa hai detto a Lorenzo?
“Ma niente gli ho dato un abbraccio perché sono contento per lui, siamo tanti capitani e siamo tutti contenti l’uno con l’altro e dare le dimostrazioni ai più giovani”.
Come è la testa dopo un derby vinto?
“Si festeggia oggi, per noi e i nostri tifosi ma da domani già pensa a mercoledì e rimanere con i piedi per terra per restare concentrati alla prossima partita”.
