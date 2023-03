Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 27ª giornata di Serie A. La Roma scenderanno in campo domenica alle ore 18.00 contro la Lazio per il derby della Capitale. A dirigere la gara sarà Massa. Il bilancio con i giallorossi è positivo: 10 vittorie , 10 pareggi e 5 sconfitte. Assistenti: Alassio e Imperiale. Mentre alla guida del VAR ci sarà Di Paolo.