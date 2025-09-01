Scatterà alle 16:00 di lunedì 8 settembre la vendita dei biglietti per Lazio-Roma, in programma nel weekend del 20/21 settembre (data e orario da confermare). La prevendita, come comunicato dal sito ufficiale del club, sarà riservata inizialmente agli abbonati AS Roma:

* Curva Sud Centrale e Laterale: accesso esclusivo ai rispettivi settori fino alle 18:00 di giovedì 11 settembre. I tifosi dovranno acquistare online su Vivaticket inserendo PNR + data di nascita come codice coupon. Massimo un biglietto per transazione.

* Distinti Sud Est: riservati a tutti gli altri abbonati AS Roma (settori standard e corporate), sempre fino a giovedì 11.

L’eventuale vendita libera partirà alle 12:00 di venerdì 12 settembre, con la possibilità di acquistare fino a quattro biglietti per operazione.

Per quanto riguarda Tribuna Monte Mario e Tevere, i biglietti saranno gestiti direttamente dalla Lazio a partire dalle 16:00 di venerdì 5 settembre, senza prelazione per i giallorossi. Infine, il cambio utilizzatore sarà disponibile dal 12 settembre su sslazio.vivaticket.it, con una sola modifica consentita per ogni titolo.