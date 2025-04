Dopo il pareggio nel Derby della Capitale, la Roma si è recata sotto la Curva Sud per salutare e ringraziare i propri tifosi. Il match, terminato 1-1, ha visto Matías Soulé a segno con un gran sinistro a giro dove non può nulla Mandas.

Nonostante il risultato, il gesto della squadra di Ranieri di avvicinarsi alla Curva Sud è stato un segnale di unità e riconoscenza verso i propri sostenitori. Questo momento ha sottolineato il forte legame tra la squadra e i tifosi, fondamentale in una stagione ancora aperta a molte possibilità.

Il pareggio mantiene la Roma in corsa per un posto nelle competizioni europee, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica nelle prossime partite.