Una prestazione gigantesca, da dominatore del centrocampo. Manu Koné si prende la scena del derby con una prova straripante, soprattutto nella ripresa, quando tra gli spazi e la stanchezza dei biancocelesti ha fatto la differenza.

E il gran finale non poteva che essere il suo. Al triplice fischio tutta la squadra corre sotto la Curva Sud per festeggiare, ma il francese aggiunge un tocco personale: prende la bandierina, nota la presenza dello stemma laziale e decide di “trasformarla”. Via la maglietta, issata sull’asta per coprire i colori biancocelesti, e la festa giallorossa diventa ancora più iconica.

La Roma ha subito rilanciato la scena con un video sui social: è già virale. Iconic Manu.