Lazio-Roma 3-2. Savic, Pedro e Anderson regalano il derby ai biancocelesti

Pagine Romaniste – La Roma esce sconfitta dal derby della Capitale. I giallorossi vanno sotto nel primo tempo con uno-due pazzesco della Lazio che dopo 19′. La prima rete è di Milinkovic che, su un bell’assist di Felipe Anderson, anticipa di testa Rui Patricio. La seconda è il classico gol dell’ex: Immobile involato in contropiede serve Pedro che di prima batte il portiere portoghese. La reazione della Roma è veemente tanto che al 41′ Ibanez accorcia le distanze sugli sviluppi di corner. Nel secondo tempo la squadra di Mourinho prova più volte ad affacciarsi dalle parti di Reina, ma viene colpita nel suo momento migliore: sempre Immobile in contropiede sterza in area su Mancini e offre un assist a porta sguarnita per Felipe Anderson. Vano il rigore trasformato da Veretout al 69′, dato dopo un fallo di Akpa Akpro su Zaniolo.

TABELLINO

SS LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva (60′ Cataldi), Luis Alberto (65′ Akpa Akpro); Pedro, Immobile (88′ Muriqi), Felipe Anderson.

A disposizione: Strakosha; Adamonis, Patric, Radu, Lazzari, Escalante, Basic, Raul Moro, Romero, Muriqi.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Squalificati: –

Indisponibili: Adekanye e Zaccagni.

Diffidati: –

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (82′ Zalewski), Mancini, Ibanez, Vina (82′ Smalling); Cristante, Veretout; Zaniolo (77′ Carles Perez), Mkhitaryan, El Shaarawy (63′ Shomurodov); Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Smalling, Calafiori, Diawara, Darboe, Carles Perez, Shomurodov, Borja Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Squalificati: Pellegrini.

Indisponibili: Spinazzola.

Diffidati: –

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Guardalinee: Meli, Peretti.

Quarto uomo: Di Bello.

VAR: Irrati.

AVAR: Longo.

Marcatori: 10′ Milinkovic-Savic (L), 18′ Pedro (L), 40′ Ibanez (R), 63′ Felipe Anderson

Ammoniti: 11′ Rui Patricio (R), 25′ Leiva (L), 46′ Cristante (R), 47′ Vina (R), 86′ Veretout (R), 86′ Cataldi (L)

Espulsi:

Note: 1′ recupero (PT)

LIVE

PRE-PARTITA

Ore 17.20 – Le due squadre sono sul terreno di gioco per il riscaldamento.

Ore 17.05 – La formazione della Lazio.

Ore 16.54 – La formazione ufficiale della Roma.

Ore 16.45 – La Roma è arrivata allo Stadio.