Pagine Romaniste – Tra Roma e Lazio termina in parità. I giallorossi dopo l’uno a uno contro la Juventus, replicano il risultato anche con i cugini che però abbassa notevolmente le speranze di Svilar & Co dalla Champions League.

La partita si è giocata a un basso ritmo, senza che nessuna delle due squadre sia riuscita a prevaricare sull’altra. Nonostante ciò a fine primo tempo il tabellino non segna nessun gol grazie a un grande Svilar, che con le sue parate ha tenuto a galla i suoi. La seconda frazione parte subito in salita per la squadra di Trigoria; infatti dopo appena due minuti dall’intervallo Romagnoli stacca di testa e porta avanti la Lazio. Dopo la rete subita per la Roma reagisce e trova il pari con un colpo favoloso di Soulé dal limite dell’area. Negli ultimi minuti però è di nuovo la squadra di Baroni ad andare vicino al vantaggio, ma ancora una volta Svilar cala la saracinesca.

Se questa stagione lascerà qualcosa è sicuramente la consacrazione del portiere serbo, che ci auguriamo possa rinnovare il primo possibile.

TABELLINO

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella;

Isaksen (73′ Pedro), Dele-Bashiru (79′ Belahyane), Zaccagni (79′ Noslin); Castellanos (73′ Dia).

Allenatore: Baroni.

A disposizione: Furlanetto, Provedel; Gila, Hysaj, Lazzari, Provstgaard; Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Vecino; Ibrahimovic, Noslin, Tchaouna, Pedro.

Squalificati:/

Diffidati: Belahyane, Isaksen.

Indisponibili: Nuno Tavares, Patric.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers (88′ El Shaarawy), Koné, Paredes (46′ Cristante), Angelino; Soulé (88′ Rensch), Pellegrini (58′ Shomurodov); Dovbyk (84′ Baldanzi).

Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Gollini, De Marzi; Hummels, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine; Baldanzi, Cristante, Gourna-Douath, Pisilli; El Shaarawy, Shomurodov.

Squalificati: /

Diffidati: Pellegrini.

Indisponibili: Saud, Dybala.

Arbitro: Sozza.

Assistenti: Perrotti-Rossi.

IV Uomo: Doveri.

VAR: Meraviglia.

AVAR: Di Paolo.

Ammoniti: Paredes (R), Zaccagni (L), Isaksen (L), Mancini (R), Pellegrini (L).

Espulsi:

Marcatori: Romagnoli (L).

LIVE –

90’+5 – Termina 1-1 il derby: un risultato che non fa contento nessuno. Succede tutto nella ripresa, prima il vantaggio di Romagnoli e poi il fantastico gol del pari di Soulé.Aesso la Champions League dista ben cinque punti per la Roma.

90+1 – Sugli sviluppi di un corner la palla sbatte su Noslin e termina fuori. Brivid per la Roma

90′ – Concessi cinque minuti di recupero.

88′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Soulé e Saelemaekers. Dentro: El Shaarawy e Rensch.

88′ – Giallo per Rovella che protesta platealmente.

84′ – Altro cambio per la Roma. Baldanzi prende il posto di Dovbyk.

81′ – Soulé calcia da posizone molto defilata e per poco non sorprende Mandas.

79′ – Doppio cambio per la Lazio. Fuori: Zaccagni e Dele-Bashiru. Dentro: Noslin e Belahyane.

76′ – Svilar salva la Roma due volte. Prima il portiere giallorosso salva sul autocolpo di N’Dicka, poi è bravissimo a chiudere a valanga sul tap-in di Dia.

75′ – Subito Pedro che calcia dal limite dell’area, ma Svilar para ancora.

73′ – Doppio cambio per la Lazio. Fuori: Isaksen e Castellanos. Dentro: Pedro e Dia.

69′ – GOL DELLA ROMA. Soulé allarga sulla sinistra per Saelemaekers che arriva vicino all’area. Il belga rientra e appoggia di nuovo per l’argentino che calcia al volo di sinistro e, dopo un tocco alla traversa, entra in porta.

65′ – Zaccagni calcia a giro e non prende la porta di Svilar.

64′ – Occasione Roma. Celik raccoglie una respinta corta della Lazio al limite dell’area e dopo un tocco tira di esterno, ma centrale.

63′ – Giallo per Pellegrini per l’ennesimo fallo su Soulé.

60′ – Guendouzi stacca di testa sul primo palo su un’altra punizione di Pellegrini e Svilar mette ancora in angolo.

58′ – Secondo cambio per la Roma. Shomurodov prende il posto di Pellegrini.

56′ – Soulé calcia dal limite ma chiuse troppo il sinistro. Nell’azione manca un giallo per Rovella per un intervento da dietro su Pellegrini.

55′ – Giallo per Mancini per un contrasto con Castellanos.

54′ – Occasione Roma. Mancini stacca di testa e indirizza all’angolino, ma Mandas con un colpo di reni salva i suoi.

53′ – Reagisce la Roma, che guadagna un angolo con Pellegrini.

47′ – Gol della Lazio. Pellegrini crossa una punizione dalla trequarti e trova ancora Romagoli che stacca di testa e buca un incolpevole Svilar.

46′ – Comincia il secondo tempo.

46′ – Cambio Roma: Cristante prende il post di Paredes.

SECONDO TEMPO

45’+2 – Finisce il primo tempo all’Olimpico. Lazio che è messa meglio in campo. La Roma dovà cercare di cambiare qualcosa del suo spartito, magari inserendo Shomurodov.

45’+1 – Giallo per Isaksen che entra duro su Konè dopo essersi allungato il pallone.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

44′ – Gioco che riprende dopo un’interruzione per consentire le cure per Koné dopo un duro colpo alla testa.

37′ – Lazio arriva ancora al tiro con Isaksen, che inquadra lo specchio e costringe Svilar a deviare ancora in angolo.

31′ – Sugli sviluppi dell’azione la Roma va a sinistra con Angelino, che mette in mezzo per Dovbyk. L’ucraino ostacolato al limite del regolamento cade e non riesce ad arrivare sulla palla.

30′ – Giallo per Zaaccagni che entra duro su Celik.

22′ – Occasione Lazio. Isaksen entra in area dopo un paio di dribbling e da posizione defilata tira forte sul primo palo, ma ancora una volta Svilar è bravo a parare.

18′ – Paredes trova Mancini sul secondo palo, che indirizza debolmente verso la porta e costringe Mandas a concedere un secondo corner.

17′ – Soulé calcia dai ventimetri, ma a sfera viene deviata: primo angolo per la Roma.

7′ – Occasione Lazio. Isaksen batte la punizione e trova tutto solo in area Romagnoli, che stacca a botta sicura, ma Svilar cala un miracolo e salva la Roma.

5′ – Giallo per Paredes per un contatto a palla lontana ai danni di Zaccagni.

2′ – Saelemaekers, che sta giocando trequartista, guadagna una buona punizione. Soulé, che invece gioca sulla fascia destra, crossa in mezzo ma Sozza ferma tutto per un fallo di Mancin.

1′ – Inizia il match.

PRIMO TEMPO