Continuerà ancora per almeno un’altra stagione l’avventura di Pedro con la maglia della Lazio. Il quasi 38enne attaccante spagnolo, protagonista anche nell’ultima annata, ha deciso di proseguire il suo percorso in biancoceleste, confermandosi una pedina preziosa nello scacchiere offensivo del club capitolino.

Come annunciato ufficialmente dalla società tramite un comunicato, il contratto dell’ex Roma, Barcellona e Chelsea è stato esteso fino al 30 giugno 2026. A riportare la notizia è anche Il Corriere dello Sport, sottolineando come il giocatore sia stato tra i più prolifici della rosa: 14 gol e 4 assist in 44 presenze stagionali tra campionato e coppe.

Pedro rappresenta non solo un punto di riferimento in campo, ma anche una figura d’esperienza all’interno dello spogliatoio. Con questo rinnovo, la Lazio conferma la volontà di puntare ancora sull’estro e la leadership del veterano spagnolo, che continua a dimostrare di avere ancora tanto da dare.