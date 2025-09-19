A meno di 48 ore dalla stracittadina di domenica all’Olimpico, l’ex attaccante della Roma e oggi giocatore della Lazio, Pedro, ha condiviso le sue sensazioni ai microfoni di DAZN.

“Abbiamo iniziato male il campionato – ha ammesso lo spagnolo – soprattutto dopo la brutta sconfitta con il Sassuolo. Ora però abbiamo l’opportunità di disputare una grande partita. Il derby sarà duro, molto complicato, ma ci stiamo preparando al meglio durante la settimana. Speriamo di offrire una bella prestazione e di ottenere una vittoria che, lo sappiamo, sarà difficile”.

Cosa significa per un giocatore segnare in un derby?

“E’ una partita diversa, non è importante solo per il calciatore ma per tutta la gente, per la città, per la società, per tanti tifosi che guardano la partita. Sono partite speciali, spero di fare di nuovo una bellissima prestazione e di aiutare la squadra, se posso farlo”.

In cosa è diverso il derby di Roma?

“Si vive di più, con maggior intensità e passione. Se ne sta parlando già da settimane, già da inizio stagione la gente ti ferma al ristorante, in città o al supermercato. I laziali lo vivono con tanta passione ed emozione, la gente sta vivendo un momento difficile ma fa lo sforzo di venire a vederci e noi dobbiamo dare una risposta, dando tutto in campo”.