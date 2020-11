La Lazio è in una morsa stretta. I problemi con il Coronavirus non si placano e arriva una brutta notizia dalla nazionale serba: Milinkovic Savic è risultato positivo al Covid-19. L’annuncio da parte della federazione serba tramite un comunicato ufficiale dove sono risultati positivi anche Darko Lazovic e Dorde Nikolic. La federcalcio serba ha subito messo in atto le misure e i protocolli Uefa.