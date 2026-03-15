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Serie A, Lazio-Milan 1-0: decide Isaksen la sfida dell’Olimpico

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 15/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie A, Lazio-Milan 1-0: decide Isaksen la sfida dell’Olimpico

Non è un risultato da copertina assoluta, ma pesa molto negli equilibri della corsa al vertice. La vittoria della Lazio contro il Milan rappresenta infatti uno snodo importante nella lotta per lo scudetto e per le posizioni europee in Serie A.

La squadra di Maurizio Sarri si è imposta per 1-0 allo Stadio Olimpico grazie al gol realizzato nel primo tempo da Gustav Isaksen. Una rete che ha deciso una sfida combattuta e che ha premiato l’organizzazione difensiva dei biancocelesti.

Il ko complica invece i piani del Milan, guidato da Massimiliano Allegri, che perde l’occasione di accorciare sulla capolista Inter. Un risultato che ridisegna momentaneamente la corsa in alta classifica, rilanciando le ambizioni della Lazio e frenando la rincorsa rossonera.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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