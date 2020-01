Lazio, marcia record grazie a Immobile. Roma in confusione: che tonfo col Torino

La Roma stecca la prima gara del 2020 perdendo, in casa, con il Torino per 0-2. Belotti ha trascinato la sua squadra alla vittoria con una doppietta. Secondo mister Fonseca la sua squadra ha sprecato troppo ed ha gestito male la fase difensiva nei contropiedi avversari. I giallorossi sono ancora quarti ma l‘Atalanta, in caso di vittoria contro il Parma, può accorciare andando a meno uno. La Lazio, dopo la vittoria ottenuto in extremis contro il Brescia, si porta a più quattro dai cugini ed ha ancora una gara da recuperare. Lo riporta Il Corriere della Sera.