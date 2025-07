La stagione 2025/26 della Lazio non è ancora ufficialmente iniziata, ma l’ambiente biancoceleste è già in fibrillazione per un episodio che ha scosso tifosi e società.

Questa mattina, l’allenatore Maurizio Sarri è stato ricoverato presso la clinica Villa Mafalda, a Roma, a seguito di un malore improvviso. Secondo le prime informazioni, Sarri ha accusato un malessere nelle prime ore della giornata ed è stato prontamente trasportato nella struttura sanitaria privata, convenzionata con la Lazio, per sottoporsi ad accertamenti medici.

Al momento, non sono stati rilasciati dettagli specifici sulle condizioni dell’allenatore toscano, né sulla gravità del problema. L’ipotesi più accreditata — in attesa di conferme — è che il malore possa essere legato al caldo torrido che sta colpendo la capitale in queste ore. Tuttavia, la cautela è d’obbligo e i medici stanno effettuando tutti gli esami necessari per chiarire le cause dell’episodio.

Fortunatamente, gli ultimi aggiornamenti arrivati dalla pagina ufficiale della Lazio su X rassicurano i tifosi: il mister biancoceleste sta rientrando a Formello e svolgerà regolarmente l’allenamento delle 18.00.

Un sospiro di sollievo per tutto il mondo laziale. Nel frattempo, però, piovono molte critiche sullo svolgimento del ritiro in una città afosa come Roma, che può risultare pericolosa per via delle temperature elevate che può raggiungere durante l’estate.