Marco Baroni ha accusato un malore durante una cena in un ristorante di Gubbio. Secondo quanto riporta Il Messaggero, all’improvviso Baroni ha accusato un malore con diverse fitte allo stomaco. Tempestivo l’arrivo dell’ambulanza per portare l’allenatore della Lazio in ospedale, dove, dopo alcuni controlli, si è ripreso.

Foto: [Valerio Pennicino] via [Getty Images]