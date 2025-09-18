Lazio, Lotito sbotta: “Roma, Milan e Inter stanno in mezzo alla me*da. La Lazio no”

Claudio Lotito alza la voce. Il presidente della Lazio si è lasciato andare a un duro sfogo davanti ai tifosi biancocelesti, difendendo la sua gestione del club. Le parole, riportate da Lalaziosiamonoi.it, non lasciano spazio a interpretazioni.

“Lo sai qual è stato il mio errore? Ho sbagliato perché dovevo fare un aumento di capitale e togliermi di mezzo tutti quanti. Come ha fatto Cragnotti, che poi vi ha portato via 150 milioni, come ha fatto la gestione successiva che ha portato via altri 130 milioni. Cragnotti vi ha fatto sognare? Si è visto, i debiti li sto pagando ancora io fino al 2027”.

Poi la stoccata: “Vi ha fatto sognare con una società che era fallita. Vuoi fallire? Se è così, ci metto tre minuti a spendere. La situazione è questa. La Roma, il Milan e l’Inter stanno in mezzo alla me*da. La Lazio non ha vinto lo Scudetto, ma ringraziando Dio non sta in mezzo alla me*da”.