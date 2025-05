Claudio Lotito, presidente della Lazio, dopo le ultime prestazioni è ammaliato da Pedro. L’attaccante spagnolo è tornato ad essere cruciale nell’ultima partita e grazie alla sua doppietta ha fermato l’Inter sul 2-2 impedendogli di sorpassare il Napoli nella corsa scudetto. Il presidente non si è lasciato scappare l’occasione di lanciare una frecciatina in giallorossi, intervenendo così in una dichiarazione al Messaggero: “Non capisco come la Roma si sia fatta sfuggire un campione così. Il rinnovo? Sarà lui a decidere se continuare o meno”.