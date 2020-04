Lotito rilancia: “A Formello pronti a ricominciare”

La Gazzetta dello Sport (A. Berardino) – La posizione della Lazio ormai è chiara: fare di tutto per riprendere a giocare, sia il campionato ma anche gli allenamenti. Lotito sarebbe disposto a farlo subito. Secondo le sue parole dette ieri a Lazio Style, il centro di Formello sarebbe perfetto per rispettare le regole sanitarie: “Il calciatore è dotato di una condizione fisica diversa rispetto alla media e viene sottoposto h24 a controlli medici, potrebbe quindi allenarsi senza mettere a repentaglio la salute propria e delle persone accanto a lui. Per rispetto della linea comune, avevamo interrotto le sedute prima di ogni altro club, l’allenamento nel nostro caso non è un atto ludico ma professionale, ora le condizioni miglioreranno. Il Centro Sportivo di Formello è dotato di tutti i confort e mezzi di sanificazione, inoltre la struttura è tra le più grandi in Italia. Siamo in possesso da oltre un mese di mascherine, guanti ed occhiali perché già in uso per le attività ordinarie”.