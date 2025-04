Manca sempre meno al derby capitolino, match che andrà in scena nel posticipo delle 20.45 allo Stadio Olimpico. La Lazio, padrona di casa, ha diramato la lista dei convocati: out Patric e Nuno Tavares per infortunio, torna Ibrahimovic. Mister Baroni non avrà a disposizione due elementi importanti per il reparto difensivo, potrà contare su Castellanos, lasciato a riposo per il match di Europa League, anche se il centravanti argentino non ha ancora i 90′ tra le gambe, come dichiarato dal tecnico nel post gara di Bodø-Lazio.