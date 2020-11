Lazio, la Procura di Avellino ha disposto controanalisi anche per sette tamponi riprocessati a Napoli

Nuovo capitolo sul caso tamponi riguardante la Lazio. La Procura di Avellino ha disposto le controanalisi anche per sette tamponi eseguiti su calciatori e staff biancocelesti riprocessati dal laboratorio Merigen di Napoli, che confermarono il 7 novembre la negatività del test per Lucas Leiva e Thomas Strakosha rilevando, invece, una debole positività nel caso di Immobile. Come riporta l’Ansa, questi nuovi accertamenti potrebbero far slittare la consegna della perizia, prevista tra domani e sabato.