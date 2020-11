La Figc vuole vederci chiaro sulla questione tamponi in casa Lazio. Dopo essere sceso in campo contro il Torino, Ciro Immobile è costretto a saltare la sfida contro lo Zenit, così come accaduto prima della partenza per Bruges. Adesso la Federazione – secondo quanto riportato da Il Messaggero – sarebbe pronta ad aprire un’inchiesta.