La Lazio passa al 95′ contro il Parma con un gol di Immobile. I biancocelesti fanno un importante passo in classifica, praticamente certi del piazzamento in Europa League. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto nel post partita a Sky Sport ed ha parlato del derby, in programma il 15 maggio alle ore 20:45. Queste le sue parole:

“Vogliamo giocare il derby nel migliore dei modi, rientreranno dei calciatori e abbiamo buone sensazioni”.