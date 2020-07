Lazio, Inzaghi: “Qualche svista arbitrale ci ha condizionato nelle ultime gare”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferneza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo ed ha parlato anche degli arbitri. Queste le sue parole:

“La squadra deve giocare le partite come le giocava prima. Probabilmente non siamo più spensierati come prima, non siamo sereni. Abbiamo parlato tanto, abbiamo delle difficoltà oggettive, magari qualche svista arbitrale ci ha condizionato nelle ultime gare. Ma dobbiamo essere più forti, essere spensierati, pensare di gara in gara. Domani sarà molto impegnativa, dobbiamo affrontarla al meglio“.