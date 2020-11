Lazio, Immobile: “Totti o Del Piero? È come carbonara o amatriciana, difficile decidere”

Totti o Del Piero? Un dilemma che ha colpito negli anni tanti commissari tecnici azzurri, portando all’alternanza tra i due numeri 10 storici di Roma e Juventus con la maglia dell’Italia. Lo stesso quesito è stato sottoposto da un tifoso a Ciro Immobile, centravanti della Lazio, ma anche lui non è riuscito a sciogliere i dubbi e scegliere il suo preferito. L’attaccante della Lazio era in diretta su Twitch, mentre giocava a Fifa 21 ed ha risposto così a questa domanda: “Totti o Del Piero? È come carbonara o amatriciana, è difficile decidere”.