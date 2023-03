Lazio, Immobile: “Recupero per il Derby? Sto meglio, dipende da oggi”

Si avvicina la data del derby della Capitale. La Lazio sta facendo a meno di Ciro Immobile da una settimana. L’attaccante è fermo ai box per una lezione alla coscia. Oggi ha svolto gli esami in clinica per valutare le sue condizioni. Il suo recupero in vista di domenica sembra essere a buon punto. Queste le parole rilasciate ai cronisti di Lalaziosiamonoi: “Recupero per il Derby? Sto meglio, dipende da oggi“. Il numero 17 farà di tutto per esserci visto che è già stato assente nel match di andata.