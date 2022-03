Lazio, Immobile: “Ci faremo trovare pronti per il derby, i tifosi si aspettano tanto da noi”

Ciro Immobile regala 3 punti alla Lazio mettendo a segno il gol della vittoria contro il Venezia nel posticipo di Serie A all’Olimpico. Al termine della partita l’attaccante biancoceleste ha parlato così del derby -in programma la prossima giornata di campionato- ai microfoni di Sky Sport e di Dazn:

IMMOBILE A SKY SPORT

E’ un campionato complicato in tutte le zone della classifica. Dobbiamo essere concentrati. Nella settimana del derby i tifosi si aspettano molto da noi. Troveremo una Roma arrabbiata per il pareggio di Udine ma saremo pronti.

Avete scavalcato Atalanta e Roma, il modo migliore per arrivare al derby?

Vi sentite più forti di Atalanta e Roma?

Ci sentiamo bene. Bisogna affrontare le partite con umiltà lottando l’uno per l’altro in modo da porre le basi per il futuro. Lo stiamo facendo e stiamo esprimendo un calcio divertente.