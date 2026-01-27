Il clima attorno alla Lazio continua a essere tutt’altro che sereno e anche la risposta del pubblico sembra rispecchiare il momento delicato vissuto dall’ambiente biancoceleste. In vista del prossimo impegno di campionato, i numeri relativi alla vendita dei biglietti raccontano una situazione insolita per lo Stadio Olimpico.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, per la sfida Lazio-Genoa, anticipo della ventitreesima giornata in programma venerdì 30 gennaio alle 20:45, sarebbero stati venduti appena 200 biglietti. Se da parte del Genoa pesa il divieto di vendita ai residenti in Liguria, sul fronte laziale il dato è legato a una scelta precisa del tifo organizzato, che ha deciso di disertare lo stadio come forma di protesta contro la gestione societaria e i recenti risultati della squadra.

Una presa di posizione forte che potrebbe non limitarsi a questa singola partita e che rischia di lasciare l’Olimpico quasi deserto già nella gara di venerdì sera. Un segnale chiaro del malcontento che attraversa la tifoseria biancoceleste e che aggiunge ulteriore pressione a un momento già complicato della stagione.