Il Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Nessuno è perfetto, ma Claudio Ranieri è riuscito a non perdere il suo ultimo derby dopo averne vinti 5. La Lazio — visto che Svilar è stato per distacco il migliore in campo — è andata più vicina ai tre punti ma un po’ di imprecisione e una giocata «dybalesca» di Soulé hanno inchiodato il risultato finale sull’1-1. Un pareggio che non serve a nessuno per la corsa ai posti Champions ma, come diceva Buffon, a volte sono meglio due feriti che un morto. La Roma conferma la sua difficoltà negli scontri diretti e prende ancora una volta un gol da palla ferma. Un difetto grave in un calcio fatto di dettagli, soprattutto adesso che non ha Dybala e non lo avrà fino al termine della stagione.

Ranieri si mette a specchio con l’avversario e schiera la Roma con un 4-2-3-1: Angelino fa il terzino sinistro e davanti a lui gioca Saelemaekers, che per tutta la stagione era stato schierato a destra. Parte meglio la Lazio, con la Roma che sembra fotocopiare l’andamento lento della giornata precedente contro la Juve. Dovbyk non tiene un pallone, Lorenzo Pellegrini non trova mai la posizione giusta. Il dato degli expected gol spiega bene la qualità della partita proposta all’Olimpico: 0,26 per la Lazio e 0,05 per la Roma. Una specie di record al contrario. È stata una scelta di Ranieri, magari aspettando un calo degli avversari nella ripresa dopo le fatiche in Europa League? Oppure la Roma, dopo la lunghissima rincorsa, adesso è in calo fisico?

La Roma comincia a giocare solo quando è passata in svantaggio. Mancini, disastroso in difesa, fa bene il centravanti e impegna Mandas nella parata più difficile della sua serata. Per il pareggio serve una genialata di Soulé, che si accentra e fa partire un sinistro da lontano: il pallone tocca la traversa, rimbalza oltre la riga di porta e poi torna in campo. La goal line technology aiuta l’arbitro e si riparte da capo. La Roma prova a vincerla, ma le occasioni vere capitano ancora alla Lazio.