Nello sfacelo della Capitale, il calcio sembra un paradiso. La Lazio è la squadra più in forma del momento, è quota 8 successi consecutivi in campionato ed è attesa dal Brescia. La Roma invece è attesa in serata, all’Olimpico da una prova di maturità contro il Torino. Non convocati Kluivert, Pastore e Fazio. La sosta ha interrotto un buon momento ma è stata utile per far rifiatare i soliti noti, come Dzeko e Kolarov, che le stanno giocando tutte. Lo scrive il Corriere della Sera.