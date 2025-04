La Gazzetta dello Sport (P. Archetti) – I pareggio aiuta i tifosi timorosi, quelli che non vorrebbero mai giocare il derby perché lo si può perdere. Il punticino annulla la paura del giorno dopo, ma uscendo dai confini delle passioni cittadine e tralasciando che l’unica cosa che conta è “finire davanti a loro”, questo pareggio è una frenatina di cui Lazio e Roma non possono essere contente, visti anche altri risultati in zona coppe, tipo la sconfitta del Bologna e il pareggio della Fiorentina.

Le due romane avevano la possibilità di piantare tre punti pesanti nella volata per l’Europa, invece si piegano al movimento minimo. La Lazio resta davanti ai giallorossi, ma non si schioda dal sesto posto: esce più amareggiata, perché è superiore come occasioni e il portiere Svilar è il migliore in campo. Al 91′ Noslin ha l’opportunità per restare scolpito in eterno nella storia laziale, come se fosse un monumento di questa imperdibile città: ma cicca la deviazione da due passi e finisce per forza 1-1.

Claudio Ranieri in panchina aveva vinto cinque derby su cinque e da quello dell’andata, affrontato con 15 punti di ritardo, ha costruito la sua rimonta che fa profumare di coppe l’attuale classifica.