Sembra essere giunto al capolinea il rapporto tra la Lazio e Marco Baroni. Un rapporto cominciato nel migliore dei modi che, però, è andato a peggiorare nel corso dell’anno. Come riporta la redazione di Sky Sport, la società biancoceleste e l’allenatore toscano non dovrebbero continuare insieme dopo la mancata qualificazione in Europa. Si attendono, comunque, annunci ufficiali in merito.