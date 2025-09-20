Anche la Lazio ha ufficializzato, attraverso i propri canali, la lista dei giocatori convocati da Maurizio Sarri in vista del derby della Capitale, in programma domani, domenica 21 settembre alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico.
Ecco l’elenco completo:
-
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel
-
Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli
-
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Guendouzi, Pinelli, Rovella
-
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni