Anche la Lazio ha ufficializzato, attraverso i propri canali, la lista dei giocatori convocati da Maurizio Sarri in vista del derby della Capitale, in programma domani, domenica 21 settembre alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico.

Ecco l’elenco completo:

  • Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel

  • Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli

  • Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Guendouzi, Pinelli, Rovella

  • Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni

