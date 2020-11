Lazio, depositata la perizia sui 95 tamponi. Gli ispettori della Figc valutano la convocazione dei giocatori biancocelesti

La Gazzetta dello Sport (M. Nicita) – È stata depositata ieri pomeriggio l’attesa perizia disposta dalla Procura di Avellino sui 95 tamponi della Lazio, sequestrati nelle scorse settimane e riprocessati lo scorso 10 novembre dal perito d’ufficio. Adesso toccherà ai pubblici ministeri incaricati valutare se ci saranno rilevanze ai fini penali sul riscontro degli esiti dei tamponi. Al momento è Massimiliano Taccone, responsabile legale della Futura Diagnostica (il laboratorio che ha effettuato i test), l’unico iscritto al registro degli indagati. Le ipotesi di reato sono queste: falso, frode in pubbliche forniture ed epidemia colposa. Al vaglio ci sono anche i rapporti tra laboratorio, Lazio e Asl. E anche per questo è stato ascoltato il medico della Lazio Ivo Pulcini come persona informata sui fatti. La Procura federale Procede parallelamente: gli ispettori della Figc adesso potrebbero ascoltare nuovi testimoni, giocatori compresi.