Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, è stato intervistato dalla radio ufficiale del Club ed ha parlato anche del derby. Queste le sue parole:

Una fotografia della scorsa stagione?

Ne dico una brutta: solitamente collego immagini a cose negative per migliorare, come ad esempio il derby perso nel girone di ritorno. Mi dà la voglia di fare qualcosa in più e di diverso per cambiare, una motivazione in più per non ripetere gli errori fatti e trasformare un evento negativo in positivo.