La sconfitta nella stracittadina lascia inevitabilmente il segno, soprattutto in una piazza passionale come Roma. La Lazio è chiamata a reagire dopo il ko contro i giallorossi e a voltare pagina già dalla trasferta di Genova. Tra i più colpiti dal risultato c’è Danilo Cataldi, che ha espresso tutta la sua delusione per l’esito del derby.

Come riportato da DAZN, il centrocampista biancoceleste ha parlato prima del match contro il Genoa, valido per la quinta giornata di Serie A. Cataldi ha ricordato come la gara di domenica 21 settembre, terminata 1-0 per la Roma grazie al gol di Lorenzo Pellegrini, abbia reso particolarmente difficile la settimana della squadra: “Non è stata una settimana come le altre. Perdere il derby fa sempre male, soprattutto in una piazza come Roma, dove quella partita vale tantissimo per tutti. Ma adesso bisogna guardare avanti e rimettersi in pista il prima possibile”.