In vista della stracittadina di domenica all’Olimpico, l’attaccante della Lazio Taty Castellanos, che dovrebbe recuperare dopo l’infortunio rimediato contro il Sassuolo, ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di DAZN.

“Il derby è una partita speciale – ha spiegato l’argentino –. Aspettiamo tutto l’anno per vivere sfide come questa. Sono gare imprevedibili: non conta la posizione in classifica, puoi essere primo o ultimo, ma nel derby nessuno parte mai da favorito. Devi essere concentrato al 100%”.

Secondo Castellanos, la stracittadina romana è unica anche per il contesto:

“È uno dei derby più difficili e sentiti d’Europa. Durante la settimana si percepisce la tensione in tutta la città. Noi alla Lazio vogliamo rappresentare al meglio il club, in campo e fuori, insieme ai nostri tifosi, onorando la nostra storia”.

Un match che, al di là dello spettacolo, ha sempre un peso enorme:

“In campo a volte si gioca con il freno a mano tirato perché tutti hanno paura di sbagliare, ma se ci assumiamo le nostre responsabilità e lavoriamo duro saremo pronti alla sfida. Speriamo di portare a casa la vittoria e regalare una gioia ai nostri tifosi”.