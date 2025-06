Valentin Castellanos, attaccante della Lazio, ha rilasciato un’intervista al quotidiano argentino La Nacion, nella quale ha raccontato la sua esperienza in Italia. In particolare, si è soffermato sull’atmosfera intensa del derby contro la Roma e sul rapporto con i calciatori argentini presenti nella squadra giallorossa. Le sue parole:

Come ti trattano i tifosi e com’è vivere i derby contro la Roma?

“Le persone sono molto appassionate e la maggior parte di chi lavora nel club è tifoso della Lazio, quindi vive la situazione in modo completamente diverso, soprattutto quando si avvicina il derby. Nonostante la mia breve esperienza qui, sento già un forte legame con i tifosi laziali e con la società.”

Dall’altra parte del campo hai diversi connazionali, come Dybala, Paredes, Soulé… Hai qualche tipo di scambio con loro quando sei a Roma, o è complicato a causa della rivalità?

“Certo, siamo rivali, ma sì, ci salutiamo con grande rispetto. Abbiamo un ottimo rapporto anche con la maggior parte dei ragazzi, e ogni tanto li ho incontrati al ristorante e abbiamo sempre chiacchierato e ci siamo salutati nel migliore dei modi. Abbiamo un ottimo rapporto. Ma non ci vediamo al di fuori del calcio perché vivono in una zona molto lontana da Roma e noi siamo dall’altra parte, quindi è un po’ lontano per noi. Ho comunque un ottimo rapporto con loro e sono anche contento che stiano facendo bene.”