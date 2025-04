Il tecnico della Lazio, Marco Baroni, è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Bodo Glimt. Tra gli argomenti affrontati c’è anche il derby di domenica. Queste le sue parole:

“Rischio di pensare al derby? No, assolutamente no. C’è una partita alla volta, solo così possiamo affrontare le gare. La partita di domani richiede il massimo da ognuno di noi come insieme, dobbiamo pensare solo a domani sera perché occorre grande attenzione, questa partita richiede questo spessore”.