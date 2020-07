Lazio, addio sogni di gloria. Sfottò dei tifosi romanisti all’esterno dell’Olimpico: “Spiaze!” – FOTO

Fino a prima del lockdown, la Lazio era in competizione con la Juventus per lo Scudetto, ma il rendimento dei biancocelesti nelle ultime settimane ha reso impossibile il sogno del club capitolino. La sconfitta di ieri sera, per 2-1 a Torino, ha spento definitivamente tutte le speranze di rimonta, visto che i punti di distanza ora sono 11 a 4 giornate dalla fine. Questo risultato ha scatenato lo sfottò dei romanisti, che si sono scatenati anche con delle scritte apparse nella notte sui muri di Roma. All’esterno dell’Olimpico, ad esempio, è stato scritto: “Spiaze!”, in riferimento alla parodia di Simone Inzaghi. Un’altra scritta apparsa recita: “Stagione 2019/2020, solo il Covid li vinse”.