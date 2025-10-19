La Gazzetta dello Sport (F. Pietrella) – A un certo punto Gasperini ha provato anche la carta più inattesa, tirando fuori dal mazzo l’asso rimasto impolverato da 55 giorni: Bailey. Il suo debutto in giallorosso, però, è coinciso con una serata storta e amara.

Il filo che unisce le due sconfitte in campionato della Roma è sempre lo stesso: un attacco spuntato.

Gasperini ha sorpreso l’Olimpico con un Dybala falso nove, ma l’argentino — più portato a cucire il gioco che ad affondare — si è spesso abbassato lasciando vuoto il centro dell’area.

Nel secondo tempo sono entrati Dovbyk e Ferguson, ma entrambi hanno lasciato lo stadio con un carico di rimpianti. L’ucraino più di tutti: suo il colpo di testa a porta vuota dopo il regalo di Sommer. L’irlandese, invece, ha avuto appena dieci minuti, senza riuscire a incidere. Un dato resta: i due centravanti, finora, un solo gol in due.