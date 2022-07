L’attacco è super. E ora Wijnaldum

Il Tempo (E.Zotti) – Adesso manca l’innesto che Mourinho continua a chiedere ormai da un anno. Quel centrocampista in grado di cambiare gli equilibri in mezzo al campo giò stravolti dall’arrivo di Matic. L’obiettivo dichiarato era Frattesi, ma la distanza incolmabile con le richieste del Sassuolo rendono la trattativa irrecuperabile. Per questo in Portogallo si sta sfogliando il piano B. Un nome che piace, e non poco, è quello di Wijnaldum in uscita dal PSG.

L’ingaggio supera i 9 milioni di euro netti, una cifra fuori portata, che però potrebbe essere smazzata dall’aiuto del club francese che pagherebbe ne pagherebbe metà. La trattativa non è semplice, ma la società sta lavorando per capire la reale fattibilità. Un altro nome proposto è quello di Bakayoko del Milan. I rossoneri lo vorrebbero cedere interrompendo così il prestito biennale per alleggerire il monte ingaggi.