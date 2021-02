L’attacco è super, Dzeko e Mayoral bomber da 19 gol

La Repubblica (F. Ferrazza) – La difesa da reinventare e i centravanti da gestire. La vittoria nella gara d’andata d’Europa League contro il Braga consentirà a Fonseca di preparare con meno ansia la trasferta di domani a Benevento e il ritorno con i portoghesi, in programma tre giorni prima della sfida col Milan. Gli infortuni di Ibanez e Cristante si aggiungono alle assenze di Kumbulla e Smalling, rendendo complicate le scelte difensive di Fonseca.

Il tecnico in campionato potrebbe anche pensare di rispolverare Fazio e Juan Jesus, tenuti fuori dalla lista Uefa. In attacco invece continuerà l’alternanza tra Dzeko e Borja Mayoral. I numeri stanno dando ragione a Fonseca per la gestione dei due attaccanti: bosniaco e spagnolo sono la coppia più prolifica degli ultimi anni e insieme hanno realizzato più di 19 gol. Non accadeva da dieci anni, quando c’erano insieme Totti e Osvaldo.