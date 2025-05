Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma cade a Bergamo dopo diciannove risultati utili e dice forse addio alla Champions. La coppia Dovbyk-Shomurodov non incide: zero tiri per l’ucraino, uno solo per l’uzbeko, coinvolto anche nell’azione del secondo gol atalantino. Ranieri li toglie nel finale, chiudendo senza punte. I gol continuano ad arrivare dai centrocampisti: a segno Cristante, ma non basta. È l’undicesima rimonta stagionale sfumata.

Ora Juventus e Lazio sono davanti, e riaffiorano i limiti strutturali della squadra: diversi giocatori a fine ciclo, una rosa da rinnovare. Serve voltare pagina, anche in vista del nuovo allenatore.