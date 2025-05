La Repubblica (M. Juric) – Ibrahim Sulemana, finora rincalzo dell’Atalanta, segna il suo primo gol in nerazzurro e condanna la Roma alla prima sconfitta del 2025. Il 2-1 al Gewiss Stadium regala la qualificazione Champions agli uomini di Gasperini e allontana i giallorossi dal quarto posto. Ora la Roma è sesta, dietro a Lazio e Juventus, con tre squadre in un punto e due giornate alla fine.

Il calendario non aiuta: Milan in casa e Torino in trasferta, mentre la Juve affronterà Udinese e Venezia, e la Lazio l’Inter a San Siro. Ranieri dovrà sperare in due vittorie e nei passi falsi delle rivali per tornare in Champions dopo sette anni. A Bergamo i giallorossi reagiscono con il gol di Cristante, ancora centrale nel progetto, nonostante in stagione sembrasse vicino all’addio. Sette allenatori in sette anni, ma il numero 4 è sempre lì: affidabile, equilibrato, indispensabile.