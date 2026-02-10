Donyell Malen è l’uomo del momento in casa Roma e le sue prestazioni lo stanno dimostrando.

L’impatto devastante dell’attaccante olandese, tre gol in quattro partite, hanno regalato alla piazza giallorossa il centravanti che mancava fin da inizio stagione e soprattutto un’euforia mai vista in Gian Piero Gasperini, che ogni volta che si parla dell’attaccante olandese si mostra entusiasta dell’acquisto.

A Birmingham però ci sono già i primi tifosi dell’Aston Villa che si stanno mangiando le mani. Dopo la doppietta del loro ex calciatore contro il Cagliari si sono riversati su X mostrando perplessità in merito alla partenza di Malen: “Perché lo abbiamo venduto?” scrivono in molti. Soprattutto pensando al fatto che Donyell è stato sostituto dagli arrivi dell’ex giallorosso Abraham e da Bailey, dopo la prima parte di stagione proprio nella Capitale ma di cui sarebbero già stufi. Qualcuno, invece, “giustifica” la cessione dell’olandese: “E’ un buon giocatore e stava bene ma non rientrava nei nostri schemi, non è un numero 9”