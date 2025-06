Corriere dello Sport – Prima la prestazione da protagonista in campo, poi le polemiche contro gli avversari, le voci di mercato e infine il retroscena di Wanda Nara. È questo il riassunto della pazza notte vissuta da Leandro Paredes, titolare e sempre in campo nell’1-1 tra la sua Argentina e la Colombia nella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026, con la Nazionale di Scaloni che è già qualificata da tempo. Una prestazione super quella del centrocampista della Roma, padrone del centrocampo dell’Albiceleste. Paredes ha chiuso con il 99% di passaggi riusciti (100 riusciti e uno solo sbagliato), segnando la percentuale più alta in assoluto per un centrocampista che ha tentato più di 50 passaggi in una partita di qualificazioni sudamericana. La partita si è chiusa in pareggio e anche tra le polemiche, con l’espulsione di Enzo Fernandez che ha lasciato l’Argentina in 10. Le telecamere hanno ripreso un Paredes furioso, mentre litigava con un giocatore della Colombia: “Sai cosa vi manca? Tu lo sai cosa manca a voi?“, la frase ripetuta più volte. In riferimento, ovviamente, ai tanti trofei conquistati dall’Argentina negli ultimi anni (Due Coppa America e un Mondiale).

Una prestazione in campo che ha alimentato ulteriormente le voci di mercato che vogliono Paredes lontano dalla Roma. I media argentini insistono sul suo trasferimento al Boca Juniors. Secondo quanto riportato da TyC Sports ci sarebbe stato un nuovo contatto dopo la partita con l’Argentina, con l’argentino che sembra favorevole alla trattativa per lasciare il club giallorosso anche se, e questa è la novità delle ultime ore, Paredes avrebbe chiesto qualche giorno “per poter parlare con la Roma, il nuovo allenatore e capire”. Sarà davvero così?

A chiudere la notte c’è stato il retroscena di Wanda Nara, intercettata da alcuni giornalisti in merito proprio ad un video virale dove si trova insieme a Paredes, mentre si tuffano in piscina abbracciati. Il video in questione però risale al 2020, ai tempi del Psg: “Il video è nelle mie storie in primo piano ed è di quando vivevo a Parigi. Fa tutto parte della manipolazione e delle violenze contro di me. Penso che quel video sia stato girato da Camila, la moglie. Eravamo un gruppo di amici. Adoro Camila, rispetto lei e la sua famiglia”. Gossip chiuso, a patto che sia mai stato davvero aperto.