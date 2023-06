La direzione di Anthony Taylor continua a tenere banco. L’arbitraggio del fischietto inglese nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma ha suscitato non poche polemiche nel mondo giallorosso. I tifosi romanisti non hanno digerito i diversi errori del direttore di gara, reo di non aver usato con la stessa frequenza i cartellini gialli con gli spagnoli e, soprattutto, di non aver concesso rigore per il tocco di braccio di Fernando.

Ieri Taylor e la famiglia sono stati attaccati ed insultati dai supporters giallorossi presenti all’aeroporto di Budapest. A mostrare vicinanza e a condannare il gesto è anche la federazione degli arbitri inglesi: “Siamo a conoscenza dei video che circolano sui social media che mostrano Taylor e la sua famiglia molestati e maltrattati all’aeroporto di Budapest. Siamo sconvolti – si legge nella nota – dagli abusi ingiustificati e ripugnanti diretti contro Anthony e la sua famiglia mentre cercano di tornare a casa dopo aver arbitrato la finale di Europa League. Continueremo a fornire il nostro pieno sostegno ad Anthony e alla sua famiglia”.