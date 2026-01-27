CORRIERE DELLA SERA (Davide Stoppini) – Più che dire qualcosa di sinistra, come l’esortazione di Nanni Moretti a Massimo D’Alema, la Roma ora deve fare qualcosa di sinistra. Una di sicuro, a una settimana dalla chiusura del mercato: l’esterno offensivo di piede destro. Non per rinforzare la Primavera, come da battuta di Gian Piero Gasperini. Società e allenatori sono concordi: l’acquisto si farà solo se a fronte di un giocatore in grado di alzare subito il livello. La giornata di ieri è stata importante, con che Gasperini spinge per un ultimo rinforzo.

Il direttore sportivo Massara ha dialogato a distanza con l’Al Shabab, il club saudita proprietario del cartellino di Ferreira Carrasco. Il belga ha voglia di tornare a misurarsi in un campionato europeo con l’idea di arrivare al meglio al Mondiale. Talmente alta è la sua volontà che alla Roma ha fatto arrivare un messaggio del tipo: lascio sul tavolo tutti i soldi che dovrei guadagnare da qui all’estate, pur di venire. Si parla di un calciatore che guadagna 14 milioni di euro netti a stagione.

Manca però la chiusura del cerchio con l’Al Shabab, che neppure ieri ha aperto alla cessione in prestito. Non rientra nei piani del club capitolino spendere per il cartellino di un calciatore di oltre 32 anni. Carrasco non è l’unico nome per l’esterno offensivo. Ma ad oggi è quello più concreto: il Feyenoord ha chiesto 35 milioni per liberare Sauer, l’Ajax 40 per Godts. Chieste informazioni anche su Hudson-Odoi, ma il Nottingham Forest non vuole privarsene.

Siamo poi al capitolo terzino sinistro. Sono in aumento le chance che Tsimikas resti nella Capitale: la triangolazione con Liverpool e Tottenham che coinvolge anche Robertson è in frenata. E sì che la Roma aveva chiesto informazioni all’Atletico Madrid per Ruggeri, oltre che alla Fiorentina per Fortini, ma soprattutto avviato i dialoghi col Wolverhampton per Moller Wolfe. Il norvegese è stato pagato 14 milioni di euro sei mesi fa, i Wolves – di fatto già retrocessi in Championship – vogliono comunque rimandare la cessione all’estate prossima. Magari l’obiettivo tornerà buono tra qualche mese.