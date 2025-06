Nel segno dell’inclusione e del calcio come strumento sociale, arriva una bella notizia per tutto l’ambiente giallorosso. L’AS Roma for Special, squadra del club capitolino formata da atleti con disabilità intellettive, prenderà parte alla Genuine World Cup 2025, una competizione internazionale dedicata proprio a queste realtà speciali.

Come riportato dal sito ufficiale della Roma, il club ha confermato con orgoglio la propria partecipazione al torneo, che si terrà il prossimo anno e vedrà coinvolti nomi illustri del panorama calcistico mondiale. Insieme ai giallorossi, infatti, scenderanno in campo squadre come Paris Saint-Germain, Ajax, Bayer Leverkusen e Inter Miami CF. L’obiettivo è promuovere valori come il rispetto, l’integrazione e l’opportunità per tutti di vivere il calcio da protagonisti. Ecco il comunicato del club:

“Il nostro team composto da atleti con disabilità intellettive ha ricevuto l’invito a partecipare al prestigioso torneo di categoria che si svolgerà negli Stati Uniti a fine luglio.

Il Club è lieto di annunciare la partecipazione dell’AS Roma for Special alla Genuine World Cup 2025, prestigioso torneo internazionale di calcio dedicato all’inclusione di atleti con disabilità intellettive.

L’AS Roma for Special rappresenterà il nostro Paese come unica squadra italiana selezionata accanto a molti altri club di primo piano come Paris Saint-Germain, Ajax, Bayer Leverkusen e Inter Miami CF.

L’evento si terrà negli Stati Uniti a Houston, in Texas, dal 27 luglio al 2 agosto e vedrà la partecipazione di squadre provenienti da tutto il mondo.

Un grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi che porteranno con orgoglio le nostre insegne e i nostri colori!”.