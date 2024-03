L’As Roma a Rebibbia per la riabilitazione detenuti

Il Tempo (R. C.) – L’As Roma aderisce al Twinning Project per la formazione e la riabilitazione dei detenuti della Casa Circondariale di Rebibbia. Quella giallorossa è la prima squadra italiana ad aderire a questo tipo di progetto, che all’estero conta sulla collaborazione di oltre 70 club, soprattutto nel Regno Unito. Il Club aderisce così a un progetto internazionale di formazione-lavoro finalizzato all’abbattimento del tasso di recidiva dei detenuti e delle detenute, con i tecnici dell’AS Roma che si recheranno settimanalmente nella divisione maschile e femminile per insegnare loro il mestiere dell’allenatore.