L’appello di Mourinho: “Serve il tifo delle notti di Conference”

Il Tempo (M. Cirulli) – Giovedì allo stadio Olimpico ci sarà bisogno del pubblico delle grandi occasioni. Una richiesta che arriva direttamente da Mourinho. Lo Special One, dopo la vittoria con il Verona in campionato, ha voluto lanciare un segnale ai tifosi giallorossi – prima a Dazn, ribadendolo in seguito in conferenza stampa – in vista della delicata sfida di Europa League con il Salisburgo.

“Ci sono sold out e sold out – ha dichiarato il tecnico nel post partita – mi dispiace che la gente non dia il credito che questa squadra merita. Ho sentito cantare solamente la Curva Sud, ad un certo punto pensavo avessero spostato i tifosi avversari in un altro settore. Un tifo come quello che abbiamo visto con il Bode lo scorso anno sarebbe in grado di vincere la partita da solo, è veramente un peccato sentire dei fischi dopo un pallone perso. Mi scuso con i tifosi, perché sono loro che dovrebbero criticare me e non viceversa, ma io devo difendere i miei ragazzi”.